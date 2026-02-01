Екатеринбургские коммунальщики вывезли 13 тысяч тонн снега за сутки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Как сообщает официальный портал Екатеринбург.рф, в первые дни февраля уже выпало 26% от месячной нормы осадков. Из-за этого городским службам пришлось нарастить интенсивность уборки. Только за прошедшие сутки с улиц и дорог мегаполиса вывезено и переброшено 12 757 тонн снега.Работа по уборке улиц от снега ведётся круглосуточно. В этом за сутки было задействовано 595 дорожных рабочих и 529 единиц специализированной техники. Для обеспечения безопасности пешеходов коммунальщики обработали тротуары и остановки 140 тоннами противогололедных материалов.Сегодня, 3 февраля, на расчистку Екатеринбурга вышли 490 рабочих и 251 машина, в том числе самосвалы, тракторы, комбинированные дорожные машины, погрузчики и грейдеры. Коммунальные службы напоминают, что очистка придомовых территорий и тротуаров у подъездов находится в зоне ответственности управляющих компаний. Мероприятие для возрастной категории 18+