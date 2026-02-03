Возрастное ограничение 18+
Тысячи потерянных вещей вернулись владельцам благодаря системе поиска СвРЖД
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Более 6100 личных вещей благополучно вернулись к своим владельцам в 2025 году благодаря системе поиска на сайте Свердловской российской железной дороги. А за первый месяц 2026 года пассажирам уральских поездов дальнего следования удалось найти 330 забытых предметов.
Специальный онлайн-сервис стал эффективным инструментом для решения распространенной проблемы — многочисленных случаях потери пассажирами личных вещей. Чаще всего в вагонах остаются предметы одежды, различные электронные гаджеты и зарядные устройства к ним. Также в список самых забываемых вещей регулярно попадают важные документы и детские игрушки. Сезонность сильно влияет на характер потерь: зимой в лидерах оказываются тёплые шарфы, перчатки и варежки. Бывают и неожиданные случаи. Так, в январе среди забытых предметов числились музыкальный инструмент глюкофон, фехтовальная маска и целый рулон воздушно-пузырьковой пленки.
Вернуть свою собственность довольно просто с помощью специального раздела на официальном сайте РЖД. Последовательность действий подробно описан телеграм-каналом СвРЖД. Для этого необходимо зайти в раздел «Услуги и сервисы» и найти ссылку «Поиск забытых вещей». Далее требуется заполнить электронную заявку, максимально подробно описав предмет и указав место в вагоне, где он мог остаться. В заявке важно оставить актуальные контактные данные для обратной связи. Ответ от сотрудников компании, занимающихся найденными вещами, придёт на указанную электронную почту. Мероприятие для возрастной категории 18+
Специальный онлайн-сервис стал эффективным инструментом для решения распространенной проблемы — многочисленных случаях потери пассажирами личных вещей. Чаще всего в вагонах остаются предметы одежды, различные электронные гаджеты и зарядные устройства к ним. Также в список самых забываемых вещей регулярно попадают важные документы и детские игрушки. Сезонность сильно влияет на характер потерь: зимой в лидерах оказываются тёплые шарфы, перчатки и варежки. Бывают и неожиданные случаи. Так, в январе среди забытых предметов числились музыкальный инструмент глюкофон, фехтовальная маска и целый рулон воздушно-пузырьковой пленки.
Вернуть свою собственность довольно просто с помощью специального раздела на официальном сайте РЖД. Последовательность действий подробно описан телеграм-каналом СвРЖД. Для этого необходимо зайти в раздел «Услуги и сервисы» и найти ссылку «Поиск забытых вещей». Далее требуется заполнить электронную заявку, максимально подробно описав предмет и указав место в вагоне, где он мог остаться. В заявке важно оставить актуальные контактные данные для обратной связи. Ответ от сотрудников компании, занимающихся найденными вещами, придёт на указанную электронную почту. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию