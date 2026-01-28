Возрастное ограничение 18+
Первый полнометражный сюр Дэвида Линча покажут в Екатеринбурге
Кадр из фильма «Голова-ластик»
В Ельцин-центре продолжают знакомить поклонников непростого кино с фильмами недавно ушедшего из жизни Дэвида Линча. На сей раз на большом экране «ельцинского» кинозала можно будет увидеть первый полнометражный фильм гения американского кино.
Показы сюрреалистической картины «Голова-ластик» Дэвида Линча пройдут в кинозале Ельцин-центра с 5 по 10 февраля. По принятой здесь традиции, фильм будут показывать на английском языке с переводом на русский титрами (что позволяет в полной мере оценить актёрскую игру и звуковое сопровождение произведения).
Уже дебют Линча в большом кино был признан «тихим» шедевром и ключевым произведением авторского кино. Зрителей ждёт погружение в тревожный и гипнотический мир одинокого Генри. Жизнь этого скромного человека превращается в абсурдный кошмар, когда он неожиданно становится отцом мутанта, похожего на закутанного в бинты головастика. После того как его жена Мэри уходит, герой остается наедине со своим странным ребёнком и начинает медленно сходить с ума.
Билеты на «Голову-ластик» можно приобрести уже сейчас на официальном сайте Ельцин-центра. Обратите внимание, что фильм предназначен для зрителей старше 18 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
