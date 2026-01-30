Возрастное ограничение 18+
Массовый вброс фейков о срабатывании сирен и звуках взрывов произошёл в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня ночью в Екатеринбурге распространялись сообщения о срабатывании сирен. В телеграм-канале антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал» назвали это массовым вбросом фейков.
В СМИ сообщалось, что местные жители слышали вой сирен практически во всех районах города. Антитеррористическая комиссия также пишет, что в это же время распространялась информация о звуках взрывов. Фейки сопровождались сгенерированными аудио и видео. Также по сети «гулял» поддельный указ губернатора о введении чрезвычайного положения в регионе.
В Единой городской дежурно-диспетчерской службе, когда начались вбросы, предположили, что произошло ложное срабатывание сирены. В МЧС также опровергли информацию о крупных ЧП. Мероприятие для возрастной категории 18+
В СМИ сообщалось, что местные жители слышали вой сирен практически во всех районах города. Антитеррористическая комиссия также пишет, что в это же время распространялась информация о звуках взрывов. Фейки сопровождались сгенерированными аудио и видео. Также по сети «гулял» поддельный указ губернатора о введении чрезвычайного положения в регионе.
«Провокаторы ставили своей целью посеять панику в домовых чатах и дискредитировать правоохранительные и государственные органы»,
– пишет ресурс.
В Единой городской дежурно-диспетчерской службе, когда начались вбросы, предположили, что произошло ложное срабатывание сирены. В МЧС также опровергли информацию о крупных ЧП. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области ограничили публикацию фото и видео в качестве антитеррористических мер
02 февраля 2026
02 февраля 2026
В крупную вебкам-студию нагрянули силовики в Екатеринбурге
01 февраля 2026
01 февраля 2026