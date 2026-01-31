Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС предупредило о сильном ветре 6 февраля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завтра, 6 февраля, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Региональное МЧС публикует предупреждение.
В связи с непогодой спасатели напоминают:
– держаться подальше от неустойчивых конструкций;
– не прятаться от ветра у стен зданий;
– не парковаться рядом с деревьями и конструкциями, которые могут быть ненадёжно закреплены;
– закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в домах.
В случае ЧП нужно звонить по телефону «112».
«Уральский гидрометцентр» также предупреждает о ночных морозах в районе -21…-16°C, и до -26°C в горах и низинах региона. Днём ожидается -13…-8°C. В Екатеринбурге немногим теплее: ночью -20…-15°C, при прояснении до -25°C; днём -12…-7°C.
Кроме того, синоптики прогнозируют метели в отдельных районах области, и небольшой снег в уральской столице.
