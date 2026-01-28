В Полевском с юных мотоциклистов взыскали полмиллиона за наезд на девочку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура города Полевского добилась компенсации морального вреда для пострадавшей девочки-пешехода. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме после рассмотрения дела в суде.Инцидент произошёл в марте 2025 года на автодороге «Полевской — Мраморское». Несовершеннолетний водитель мотоцикла «ZUUM CR250 CB», буксируя другой мотоцикл, совершил наезд на девочку 2014 года рождения. Она шла по обочине в разрешённом месте. В результате наезда ребёнок получил серьёзные травмы — закрытый перелом обеих костей левой голени с кровоизлияниями.Полученные повреждения причинили девочке значительные физические страдания. Травма надолго ограничила её активность и помешала полноценному обучению.Прокуратура, изучив материалы, выступила в защиту законных интересов пострадавшей. Прокурор обратился в суд с иском к самим несовершеннолетним причинителям вреда и их родителям. Исковое заявление требовало взыскания компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Полевской городской суд полностью удовлетворил требования надзорного органа.С ответчиков была взыскана указанная сумма солидарно. Не согласившись с решением, подростки и их родители подали апелляционные жалобы. Однако вышестоящая судебная инстанция оставила первоначальное решение без изменения. Судебный акт вступил в законную силу и подлежит обязательному исполнению. Мероприятие для возрастной категории 18+