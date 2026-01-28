Екатеринбург увидит неизвестный авангард в цветоформах Клюна

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Скоро в Екатеринбурге представят масштабную выставку, посвящённую классику русского авангарда Ивану Клюну. Экспозиция «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» откроется 19 февраля в Арт-галерее Ельцин Центра.Проект является расширенной версией московской выставки и реализуется совместно с Фондом сохранения наследия художника. Его ключевой темой станет выход искусства Клюна в трёхмерное пространство через новаторскую скульптуру и объекты. На выставке можно будет увидеть графику, живопись, проекты росписей и архивные материалы. Специально для екатеринбургской экспозиции по эскизам художника будут реконструированы несколько его объектов.Особое место в экспозиции займёт творческий диалог Клюна с Казимиром Малевичем, включая эскизы, где красная сфера взаимодействует с чёрным квадратом. Также будут представлены редкие работы детей художника, ставших архитекторами.По мнению организаторов, выставка особо важна для Екатеринбурга — города с сильной конструктивистской традицией, где авангард воспринимается как живое наследие. Она продолжает серию проектов Ельцин Центра, посвящённых искусству первой трети ХХ века.Для посетителей выставка начнёт работу с 20 февраля. В день открытия, 19 февраля, запланированы пресс-показ с участием куратора и коллекционера, а также вечернее торжественное открытие. Мероприятие для возрастной категории 18+