Свердловский Россельхознадзор аннулировал шесть деклараций на сыр и сливочное масло
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области Россельхознадзор признал недействительными шесть деклараций на сыр и сливочное масло из-за неполных документов.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в пяти декларациях отсутствовала информация об условиях хранения и датах изготовления образцов для проверки. Ещё в одной адрес производственной площадке не соответствовал реальному.
Этих нарушений было достаточно, чтобы аннулировать декларации.
«Решение о признании деклараций недействительными принято в соответствии с подпунктом "в" пункта 24 постановления правительства РФ № 936, регламентирующего процедуру признания деклараций недействительными»,
– пояснили в ведомстве.
