ФАС проверит цены на хлеб и маргарин в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Федеральная антимонопольная служба проверит цены на хлебобулочные изделия и маргарин в Свердловской области.
Как сообщили в пресс-службе регионального УФАС, по поручению центрального аппарата их специалисты изучат обоснованность цен на хлеб и булочные изделия. Под проверку попадают как производители, так и их сбытовые организации.
Кроме того, ведомство запросило у 16 производителей маргарина, в том числе из Свердловской области, информацию об объёмах производства и продаж, а также данные о ценах.
