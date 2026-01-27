Эксперты Авито подсказали как создать запоминающуюся видеорекламу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свежее исследование от Авито Реклама и платформы Soloway раскрывает секреты эффективного видеомаркетинга. Опрос 8000 россиян показал, что главный ключ к успеху — вовлекающий сюжет и эмоциональный отклик. Именно история в ролике, а не просто демонстрация товара, заставляет аудиторию обратить внимание и запомнить бренд.Видеореклама — неотъемлемая часть медиапотребления: 75% пользователей видят её регулярно. При этом она реально работает: почти половина опрошенных (46%) запоминают бренды из роликов, а каждый пятый начинает интересоваться продукцией после просмотра. Каждый десятый даже готов совершить покупку сразу.Побеждает формат короткого и ясного сообщения. Абсолютное большинство зрителей (52%) лучше всего воспринимают ролики длительностью до 30 секунд. Аналитика Soloway подтверждает тренд: средняя длина ролика за последние годы сократилась и теперь составляет всего 15-16 секунд. Борьба за внимание требует сильного старта в первые же секунды видео.Что именно ценят зрители? На первом месте — вовлекающая история (28%). Второй по важности элемент — спокойное, ненавязчивое музыкальное сопровождение (22%). Также аудитория обращает внимание на сезонность контента, понятный призыв к действию и использование образов, близких к семейным ценностям. Участие знаменитостей остается заметным, но не ключевым фактором.Итог исследования прост: современная видеореклама — это не технический спецэффект, а искусство рассказывать короткие, эмоциональные и релевантные истории, которые создают доверие и побуждают к действию. Мероприятие для возрастной категории 18+