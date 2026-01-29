В Свердловской области заработал ИИ-консультант для ментального здоровья





– отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Согласно данным ВЦИОМ, за последние несколько лет индекс потребности в психологической помощи вырос на 30%, при этом среди молодежи он в 1,6 раз выше, чем среди представителей старшего поколения. Мы внимательно отнеслись к этой проблеме и даём возможность нашим абонентам, в том числе, в Свердловской области воспользоваться консультацией психолога. Согласно данным исследований McKinsey&Company, зумеры во всем мире воспринимают ментальное здоровье как обязательную часть лайфстайла»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Цифровая экосистема МТС запустила ИИ-консультант ментального здоровья для свердловской молодёжи, чтобы помогать справляться с тревогой и жизненными трудностями.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, ИИ-консультант задаёт уточняющие вопросы, чтобы понять, с какими трудностями столкнулся пользователь, и даёт практические советы по этому поводу. Так, например, если пользователь переживает из-за смены работы, сервис предложит составить список интересующих вакансий и посмотреть пять вариантов в ближайшую неделю.Все консультации рекомендательные, без медицинских советов. ИИ-психолог избегает табуированных тем (ментальные расстройства, травмы) – в таких случаях рекомендует обратиться к специалисту. Также с помощью кнопки «Очистить диалог» можно очистить историю переписки – ассистент начнёт общение с чистого листа.Сообщается, что общение с ИИ-ассистентом для ментальной поддержки доступно в Свердловской области с 4 февраля пока только пользователям тарифа РИИЛ – в него ранее интегрировали «ИИ-тренера» и «ИИ-стилиста». Однако отмечается, что для абонентов других тарифов МТС доступны 50 бесплатных запросов в месяц, абонентам других операторов – 10 бесплатных запросов в месяц. Мероприятие для возрастной категории 18+