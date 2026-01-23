Логистика и доставка лидируют среди подработок в Екатеринбурге





Более половины жителей Екатеринбурга – 56% – планируют подрабатывать в 2026 году, из них 32% собираются работать регулярно, а 24% — время от времени. Такие данные приводит Авито по итогам опроса.Больше всего екатеринбуржцы интересуются подработкой в сферах логистики (сборка заказов и сортировка) – 21%, доставки – 16%, и розничной торговли – 15%. Далее следуют маркетинг, реклама, PR и контент, колл-центры (по 14%), административная помощь (10%), уход за детьми, пожилыми и животными, такси (по 9%), строительство, красота и услуги (по 6%).Среди преимуществ, которые находят для себя жители уральской столицы в такой работе, – гибкий график (53%), возможность наращивать доход (37%), близость к дому (36%), прозрачность выплат (31%) и быстрое трудоустройство (24%). По мнению директора «Авито Подработка» Сергея Яськина, такой набор приоритетов показывает, что людям важно не просто найти подработку, а удобно встроить её в привычный ритм жизни.О местах, где можно подработать, чаще узнают от друзей и коллег (47%) и из рекламы на сайтах объявлений (43%), а также в поисковиках (35%) и соцсетях (24%).В среднем от подработки ожидают доход до 40 тысяч рублей в месяц. Их около 40% планируют тратить на путешествия, 30% – на ежедневные расходы, 25% – на быт, 18% – на одежду и фитнес, 15% – на развлечения, по 8% – на гаджеты и обучения. Только 30% собираются просто копить.Самый высокий интерес к подработке у молодёжи: 67% среди 18–24 лет, 61% среди 35–44 лет, 36% старше 65 лет. Сезонность: лето лидирует (28%), весна — 13%, зима — 9%, осень — 6%. Мероприятие для возрастной категории 18+