Логистика и доставка лидируют среди подработок в Екатеринбурге

14.47 Четверг, 29 января 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Более половины жителей Екатеринбурга – 56% – планируют подрабатывать в 2026 году, из них 32% собираются работать регулярно, а 24% — время от времени. Такие данные приводит Авито по итогам опроса.

Больше всего екатеринбуржцы интересуются подработкой в сферах логистики (сборка заказов и сортировка) – 21%, доставки – 16%, и розничной торговли – 15%. Далее следуют маркетинг, реклама, PR и контент, колл-центры (по 14%), административная помощь (10%), уход за детьми, пожилыми и животными, такси (по 9%), строительство, красота и услуги (по 6%).

Среди преимуществ, которые находят для себя жители уральской столицы в такой работе, – гибкий график (53%), возможность наращивать доход (37%), близость к дому (36%), прозрачность выплат (31%) и быстрое трудоустройство (24%). По мнению директора «Авито Подработка» Сергея Яськина, такой набор приоритетов показывает, что людям важно не просто найти подработку, а удобно встроить её в привычный ритм жизни.

О местах, где можно подработать, чаще узнают от друзей и коллег (47%) и из рекламы на сайтах объявлений (43%), а также в поисковиках (35%) и соцсетях (24%).

«При поиске подработки люди в первую очередь ориентируются на понятные и доступные источники информации. Сайты с объявлениями в этом контексте играют особую роль: здесь реклама встречает пользователя уже с конкретным запросом и рекомендует ему подходящий вариант. Релевантные баннеры, как следствие, лучше запоминаются и чаще приводят к отклику»,

– объяснил директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.


В среднем от подработки ожидают доход до 40 тысяч рублей в месяц. Их около 40% планируют тратить на путешествия, 30% – на ежедневные расходы, 25% – на быт, 18% – на одежду и фитнес, 15% – на развлечения, по 8% – на гаджеты и обучения. Только 30% собираются просто копить.

Самый высокий интерес к подработке у молодёжи: 67% среди 18–24 лет, 61% среди 35–44 лет, 36% старше 65 лет. Сезонность: лето лидирует (28%), весна — 13%, зима — 9%, осень — 6%.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
