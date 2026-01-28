Возрастное ограничение 18+
Почти восемь миллионов рублей отдала екатеринбурженка психологу, монаху и юристу ради ментального здоровья
Фото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге задержали женщину по подозрению в мошенническом хищении у местной жительницы нескольких миллионов рублей. Предполагаемая аферистка притворялась психологом, тибетским монахом и юристом, чтобы выманить деньги у своей жертвы, сообщили в городском УМВД.
Со слов пострадавшей, около года назад она через общих друзей познакомилась с женщиной, которая рассказала ей, что практикует различные психологические и биоэнергетические методики, а также помогает людям менять свою судьбу. Позже новая знакомая вдруг заявила, что екатеринбурженку ждёт неминуемое ухудшение здоровья и даже смерть, если та не начнёт работать над своим ментальным состоянием. Напугав жительницу уральской столицы, она предложила ей платные «консультации», и на одной из сессий пообещала познакомить со знакомым тибетским монахом, общение с которым тоже оказалось не бесплатным.
В какой-то момент екатеринбурженка осталась без всех своих накоплений и влезла в долги по кредитам. Оплачивать услуги «биоэнергетика» ей стало нечем, и тогда «психолог» убедила её познакомить со знакомым юристом. Уже он, также связавшийся с потерпевшей в соцсетях, посоветовал ей продолжать консультации. Однако на фоне стремительно ухудшающейся финансовой ситуации и постоянного стресса у потерпевшей случился нервный срыв, после которого она поняла, что её обманывают и обратилась в полицию. Общий ущерб составил порядка восьми миллионов рублей.
Позже выяснилось, что и «тибетский монах», и «юрист» были фейками «психолога». Подозреваемая писала своей жертве с разных номеров и аккаунтов, чтобы сохранить свое влияние на неё, считают правоохранители.
Также установлено, что задержанная ранее к уголовной ответственности не привлекалась, нигде не работала, живя за счёт таких «консультаций», а также займов в микрокредитных организациях. Кроме того, у подозреваемой нашли блог в запрещённой на территории РФ социальной сети, где она рекламировала свои услуги.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
«"Монах" вскоре действительно вышел на связь, но только через сообщения в социальных сетях. Само собой тибетец потребовал серьезных финансовых затрат. Но аферистка убедила жертву в том, что если она не переведет деньги, то проблемы со здоровьем начнутся уже у отца клиентки»,
– рассказали в УМВД.
