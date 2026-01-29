Возрастное ограничение 18+

В Совхозном жестоко убили собаку

20.21 Вторник, 3 февраля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В жилом микрорайоне Екатеринбурга — Совхозном — произошло жестокое убийство собаки. На улице Предельной была обнаружена погибшая подопечная волонтёров по кличке Даша, которая была местной любимицей. По предварительным данным, животное было расстреляно, так как на её теле видны многочисленные раны.

Как отмечают зоозащитники, Даша была добродушной и не проявляла агрессии. Её стерилизовали, привили от бешенства и регулярно подкармливали. В произошедшем волонтёры обвиняют, в том числе, бездействие полиции: по их словам, в этом микрорайоне уже не первый раз неизвестные расправляются с животными. При этом в данном случае сотрудники полиции, приняв заявление, отказались забирать тело убитой собаки для экспертизы или хотя бы изымать записи с камер наблюдения.

Одна из волонтёров взяла на себя инициативу и самостоятельно отвезла тело собаки на вскрытие. Сейчас активисты собирают средства на проведение полноценной экспертизы, гистологии и утилизацию. Финансовую помощь для оплаты экспертизы можно перевести по номеру телефона +7(902)271-48-00 (Сбербанк) с пометкой «Экспертиза».

Волонтеры ищут свидетелей произошедшего и просят всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться с ними. Активисты настаивают на привлечении виновных к ответственности и призывают не оставлять эту ситуацию без внимания. В худшем случае, расследование будет замято, а жестокие убийства животных в Екатеринбурге продолжатся.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
