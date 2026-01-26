Возрастное ограничение 18+
За неделю в Свердловской области выявили 24,9 тысячи новых случаев ОРВИ и гриппа
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На прошлой неделе в Свердловской области зарегистрировали 24,9 тысячи новых случаев ОРВИ и гриппа, что меньше среднего многолетнего значения на 31,1%. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Большинство заболевших – 57,3% – дети, отмечают в ведомстве.
Для сдерживания темпов распространения болезней в регионе принимаются дополнительные противоэпидемические меры. Также свердловчанам рекомендуют соблюдать респираторный этикет, правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни.
Отдельно в Роспотребнадзоре дают советы по уборке:
– влажную уборку проводить 1-2 раза в день, а пыль убирать ежедневно;
– уделять внимание дверным ручкам, выключателям, кранам, клавиатуре и тому подобному;
– менять полотенца не менее 2 раз в неделю;
– заканчивать уборку ванной и санузлом, тщательно обрабатывая сантехнику;
– несколько раз в день проветривать помещения.
Неделей ранее в Свердловской области регистрировали 24,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Мероприятие для возрастной категории 18+
Большинство заболевших – 57,3% – дети, отмечают в ведомстве.
Для сдерживания темпов распространения болезней в регионе принимаются дополнительные противоэпидемические меры. Также свердловчанам рекомендуют соблюдать респираторный этикет, правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни.
Отдельно в Роспотребнадзоре дают советы по уборке:
– влажную уборку проводить 1-2 раза в день, а пыль убирать ежедневно;
– уделять внимание дверным ручкам, выключателям, кранам, клавиатуре и тому подобному;
– менять полотенца не менее 2 раз в неделю;
– заканчивать уборку ванной и санузлом, тщательно обрабатывая сантехнику;
– несколько раз в день проветривать помещения.
Неделей ранее в Свердловской области регистрировали 24,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за неделю родились более 607 малышей
26 января 2026
26 января 2026
В 2025 году в ДТП на свердловских дорогах погиб 361 человек
30 января 2026
30 января 2026
В Свердловской области за неделю родилось 598 малышей
02 февраля 2026
02 февраля 2026