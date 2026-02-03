Приговор члену ОПГ утвердили в Свердловском областном суде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд оставил в силе обвинительный приговор члену организованной преступной группы, действовавшей в Екатеринбурге на рубеже веков. Апелляционная инстанция отклонила жалобу осуждённого Олега Анучина и его защитника, поддержав вердикт суда первой инстанции.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал Анучина виновным в совершении двух тяжких преступлений. В октябре 2000 года он участвовал в убийстве мужчины по найму на улице Автомагистральной. Спустя месяц, в ноябре, фигурант лично заманил в ловушку знакомого коммерсанта и его спутницу, после чего группа совершила разбойное нападение.Суд приговорил преступника к реальным срокам лишения свободы: 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима за убийство и 8 лет за разбой. При этом от отбывания наказания за разбой он был освобождён в связи с истечением срока давности.Приговор в отношении Анучина вступил в законную силу.Банда, в которую входил Анучин, действовала в 1999-2000 годах и отличалась особой дерзостью. По данным следствия, в её состав входило пять человек, трое из которых на момент преступлений были сотрудниками милиции. Мероприятие для возрастной категории 18+