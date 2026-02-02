Возрастное ограничение 18+
300 тысяч рублей штрафа получил банк за навязчивые звонки екатеринбурженке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге оштрафовали банк, который позвонил местной жительнице 39 раз за несколько дней. От женщины требовали вернуть долг, который она не брала.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, обратившаяся к приставам женщина рассказала, что её супруг имел кредитные обязательства перед банком, но из-за его долга звонили ей. Специалисты отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП проверили её слова, и обнаружив нарушения, привлекли банк к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ.
По итогам рассмотрения протокола банк был оштрафован на 300 тысяч рублей. Штраф уже оплачен, сообщили в пресс-службе приставов.
