300 тысяч рублей штрафа получил банк за навязчивые звонки екатеринбурженке

В Екатеринбурге оштрафовали банк, который позвонил местной жительнице 39 раз за несколько дней. От женщины требовали вернуть долг, который она не брала.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, обратившаяся к приставам женщина рассказала, что её супруг имел кредитные обязательства перед банком, но из-за его долга звонили ей. Специалисты отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП проверили её слова, и обнаружив нарушения, привлекли банк к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ.По итогам рассмотрения протокола банк был оштрафован на 300 тысяч рублей. Штраф уже оплачен, сообщили в пресс-службе приставов. Мероприятие для возрастной категории 18+