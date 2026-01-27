Возрастное ограничение 18+
Обвиняемого в покушении на убийство по найму на паркинге в Екатеринбурге оставили под стражей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил меру пресечения Эдуарду Середюку, обвиняемому в покушении на убийство по найму на подземном паркинге екатеринбургского ЖК.
Следствие считает, что именно Середюк совершил нападение на местную жительницу 12 января, когда она спускалась по лестнице вместе с детьми, чтобы отвести их в детский садик. В этот момент к ней подошёл неизвестный и плеснул на неё неизвестную жидкость, оставившую ожоги на коже.
21 января 2026 года Орджоникидзевский районный суд избрал для Эдуарда Середюка меру пресечения в виде заключения под стражей. На это решение адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил избрать более мягкую меру пресечения. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции в силе, сообщили в объединённой пресс-службе судов области.
Таким образом, Середюк останется в СИЗО до 11 марта 2026 года включительно.
