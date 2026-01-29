Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле парень поскользнулся и упал под колёса проезжавшего мимо автобуса

15.52 Среда, 4 февраля 2026
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле 19-летний парень помогал с буксировкой застрявшего автомобиля, поскользнулся и упал на дорогу под колёса проезжавшего мимо автобуса. Авария, о которой идёт речь, произошла сегодня утром, около 08.00.

С места ДТП молодого человека увезли в городскую больницу, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Известно, что за рулём автобуса был 48-летний мужчина с 21-летним стажем вождения. По его словам, он сразу остановился, как только почувствовал «удар» в правое заднее колесо. Пассажиров в салоне автобуса в момент аварии не было.

«Госавтоинспекция обращает внимание граждан на необходимость соблюдения повышенных мер безопасности при проведении любых работ около проезжей части, включая буксировку транспортных средств. Важно заранее оценить обстановку, обеспечить хорошую видимость для других водителей и исключить нахождение людей на дорожном полотне»,

– сказали в областном УГИБДД.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
