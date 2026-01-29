В Нижнем Тагиле парень поскользнулся и упал под колёса проезжавшего мимо автобуса

– сказали в областном УГИБДД.

«Госавтоинспекция обращает внимание граждан на необходимость соблюдения повышенных мер безопасности при проведении любых работ около проезжей части, включая буксировку транспортных средств. Важно заранее оценить обстановку, обеспечить хорошую видимость для других водителей и исключить нахождение людей на дорожном полотне»,