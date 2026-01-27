Возрастное ограничение 18+

Дорожного мастера в Нижнем Тагиле оштрафовали на 20 тысяч за неубранный снег

19.38 Вторник, 3 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Мировой судья в Нижнем Тагиле вынес постановление о привлечении к административной ответственности дорожного мастера муниципального предприятия «Тагилдорстрой». Мужчина оштрафован на 20 000 рублей за ненадлежащую уборку улиц в зимний период.

Основанием для штрафа стали материалы проверки ГИБДД, проведённой 15 января. На закрепленных за мастером участках нижнетагильских улиц Выйская и Дружинина инспекторы зафиксировали грубые нарушения требований национального стандарта по безопасности дорог. Среди выявленных недостатков — снежный накат и зимняя скользкость на проезжей части, а также сугробы и снежные валы, сужающие дорогу и ухудшающие видимость у пешеходных переходов. Такое состояние улиц создавало реальную угрозу безопасности как для водителей, так и для пешеходов.

Мировой судья судебного участка №2 Ленинского района Нижнего Тагила Наталья Кибардина признала дорожного мастера виновным по статье «Несоблюдение требований по безопасности дорожного движения при содержании дорог».

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
