В Екатеринбурге работы на железной дороге привели к массовым задержкам поездов
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с масштабными задержками поездов в Екатеринбурге. Причиной сбоя в движении стали восстановительные работы на объектах Горьковской железной дороги. В результате прибытие и отправление нескольких составов отложено на много часов.
Под задержку попали важные пассажирские поезда дальнего следования. В частности, поезд № 70 «Москва — Чита» отправится не в 00.39, а ориентировочно в 15.11. Поезд № 10 «Москва — Владивосток» задерживается до 15.30 вместо 02.45 по расписанию. Также значительные задержки ожидаются у составов в Новый Уренгой, Тюмень и Абакан.
Для обеспечения прав и комфорта пассажиров организованы необходимые меры. Люди размещены в комфортабельных залах ожидания железнодорожного вокзала. Все задержанные пассажиры обеспечены горячим питанием и напитками.
Транспортная прокуратура активно контролирует процесс устранения последствий сбоя и восстановления графика движения. Для оперативного реагирования на обращения в здании вокзала организована работа мобильной приемной надзорного ведомства.
