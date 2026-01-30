Возрастное ограничение 18+
Сбившему школьника на пешеходном переходе в Шале водителю вынесли приговор
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Шалинский районный суд признал виновным местного жителя в совершении ДТП, в котором пострадал подросток-велосипедист. Водитель осужден по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 мая 2025 года в посёлке Шаля. Несмотря на действие целого ряда предупреждающих знаков — «Осторожно, дети», «Пешеходный переход» и ограничение скорости до 20 км/ч — водитель автомобиля «САНГ ЙОНГ АКТИОН» не снизил скорость. В результате он допустил наезд на 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. При этом подросток 2013 года рождения получил многочисленные травмы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенку был причинён тяжкий вред здоровью.
Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил водителю-нарушителю наказание в виде двух лет ограничения свободы. Помимо основного наказания, на осужденного наложен ряд дополнительных обязанностей и ограничений. Также суд взыскал с виновника ДТП компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего в размере 800 000 рублей.
