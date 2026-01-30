Сбившему школьника на пешеходном переходе в Шале водителю вынесли приговор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Шалинский районный суд признал виновным местного жителя в совершении ДТП, в котором пострадал подросток-велосипедист. Водитель осужден по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 мая 2025 года в посёлке Шаля. Несмотря на действие целого ряда предупреждающих знаков — «Осторожно, дети», «Пешеходный переход» и ограничение скорости до 20 км/ч — водитель автомобиля «САНГ ЙОНГ АКТИОН» не снизил скорость. В результате он допустил наезд на 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. При этом подросток 2013 года рождения получил многочисленные травмы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенку был причинён тяжкий вред здоровью.Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил водителю-нарушителю наказание в виде двух лет ограничения свободы. Помимо основного наказания, на осужденного наложен ряд дополнительных обязанностей и ограничений. Также суд взыскал с виновника ДТП компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего в размере 800 000 рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+