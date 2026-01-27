Свердловский областной суд подвёл итоги 2025 года

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В екатеринбургском Дворце правосудия прошло расширенное заседание президиума Свердловского областного суда, посвящённое итогам работы за 2025 год. На совещании выступили председатели всех судебных коллегий — по уголовным, гражданским и административным делам.Председатель суда Владимир Дмитриев отметил положительную динамику: количество поступивших дел сократилось по сравнению с предыдущим годом. Всего в 2025 году суд рассмотрел почти 38 тысяч дел и материалов. Из них 680 дел было рассмотрено по первой инстанции, а почти 26 тысяч — в апелляционном порядке.Особое внимание было уделено качеству судопроизводства. Статистика показала, что подавляющее большинство судебных решений, пересматривавшихся в апелляции и кассации, были оставлены без изменения. Это свидетельствует о высоком уровне работы судов первой инстанции, — считают в облсуде.На совещании обсудили также цифровую трансформацию суда. Активное использование электронных сервисов позволило значительно оптимизировать работу. В прошлом году суд отправил более 105 тысяч электронных заказных писем, что в три раза сократило объём бумажной корреспонденции. Через систему электронного документооборота было направлено свыше 126 тысяч извещений и запросов. Мероприятие для возрастной категории 18+