Из-за ДТП на Серовском тракте в районе Нижней Туры ограничили движение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
ГИБДД предупреждает водителей об ограничении дорожного движения на 218-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», в районе Нижней Туры, из-за ДТП.
Известно, что там столкнулись два автомобиля. Одного из участников происшествия сейчас осматривают медики. Другие подробности пока неизвестны.
«На месте происшествия работают экипажи ДПС. Сотрудники проводят процессуальные действия и регулируют поток. Движение осуществляется в одну полосу»,
– говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области.
