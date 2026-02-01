Из-за ДТП на Серовском тракте в районе Нижней Туры ограничили движение





– говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области. «На месте происшествия работают экипажи ДПС. Сотрудники проводят процессуальные действия и регулируют поток. Движение осуществляется в одну полосу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

ГИБДД предупреждает водителей об ограничении дорожного движения на 218-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», в районе Нижней Туры, из-за ДТП.Известно, что там столкнулись два автомобиля. Одного из участников происшествия сейчас осматривают медики. Другие подробности пока неизвестны.Мероприятие для возрастной категории 18+