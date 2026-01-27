Учёные УрФУ синтезировали вещества против рака мочевого пузыря и глиобластомы





– рассказал Константин Саватеев. «Мы полагаем, что вероятной мишенью для новых соединений является белок CDK2 (циклинзависимая киназа-2), который играет ключевую роль в делении клеток. Его блокировка и объясняет цитостатический эффект. А синтез вещества, нацеленного на CDK2, открывает возможности для создания препаратов нового поколения»,

Коллектив учёных из Уральского федерального университета сообщила о создании химических соединений, которые могут помочь в борьбе с онкологией.Как рассказали в пресс-службе университета, научный коллектив синтезировал вещества, способные открыть дорогу к более безопасным лекарствам, поскольку новые соединения избирательно воздействуют на клетки, подавляя деление конкретных клеток, а не уничтожая их. Другими словами, эти вещества могут тормозить развитие опухолей.По словам доцента центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константина Саватеева, большинство из синтезированных соединений оказались токсичны для здоровых клеток, но два из них продемонстрировали селективную активность и воздействовали только на опухолевые клетки – рака мочевого пузыря и глиобластомы. Исследования показали, что созданные вещества не убивают опухоль, как это делают классические химиотерапевтические препараты, а «замораживают», не позволяя расти.Исследование коллектив учёных опубликовал в журнале ChemMedChem. Отмечается, что работу поддержало Минобрнауки России. Мероприятие для возрастной категории 18+