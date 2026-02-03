Суд поставил точку в жестоком убийстве в Артёмовском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловский областной суд оставил в силе приговор трём жителям Артёмовского, жестоко избившим до смерти своего знакомого. Апелляционная инстанция подтвердила обвинительный вердикт, вынесенный Артёмовским городским судом в ноябре 2025 года.Кровавое преступление было совершено в декабре 2024 года во время совместного распития спиртного. Компания из двух женщин и двух мужчин подвергла хозяина дома многочасовым издевательствам и избиению. В ход шли подручные предметы: разделочная доска, сковорода, бейсбольная бита и деревянное топорище. Злоумышленники также душили жертву, наносили удары ногами и руками, а во время избиения цинично интересовались, больно ли ему. Итогом стало причинение несовместимой с жизнью черепно-мозговой травмы.После убийства компания пыталась скрыть следы преступления. Мотивы остались неясными даже для самих фигурантов, ссылавшихся в суде на старые обиды и бытовые конфликты.Трое участников расправы — Наталья Логинова, Наталья Исакова и Сергей Марков — были признаны виновными по тяжкой статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Суд первой инстанции приговорил женщин к 7 годам колонии общего режима, а Маркова — к 8 годам строгого режима. Уголовное дело в отношении четвертого обвиняемого было выделено в отдельное производство.Апелляционные жалобы защиты на приговор были рассмотрены и оставлены без удовлетворения. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+