Артёмовский суд не позволил самарским коллекторам взыскать с жителей города выкупленные долги
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Артёмовский городской суд отказал в выдаче исполнительных листов коллекторам из Самары, которые выкупили долги нескольких артёмовцев.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов, люди не спешили погашать свои долги, в связи с чем коллекторская контора обратилась в специально созданный под этот спор третейский суд, который в августе 2025 года помимо долгов и процентов взыскал с каждого из должников существенные суммы на покрытие расходов арбитража, включая гонорар арбитра. В итоге общая сумма взысканий по каждому делу превышала размер первоначального займа.
Так, например, с одного из должников, взявшего в микрокредитной организации 11 350 рублей, третейским судом взыскано в общей сложности около 47 000 рублей, из которых 10 тысяч – гонорар арбитра, 7 тысяч – расходы на составление искового заявления, 3508 рублей – сбор за материальное и организационное обеспечение арбитража.
Однако поскольку третейские суды не входят в исполнительную систему России, для принудительного исполнения решения такого суда необходимо получить исполнительный лист в государственном суде общей юрисдикции или арбитражном суде. Именно по этому поводу коллекторы обратились в Артёмовский городской суд.
Суд исследовал материалы дела и отказал в выдаче исполнительных листов, усомнившись в легитимности решения третейского судьи из-за ряда нарушений. Среди них отсутствие доказательств существования арбитражного соглашения.
Отмечается, что этот случай не первый в практике Артёмовского городского суда.
«Заявитель не предоставил суду убедительных доказательств, что отдельные соглашения о передаче спора в третейский суд были подписаны заёмщиками после заключения договора займа, а не вставлены в него изначально. С заёмщиками не было согласовано использование простой электронной подписи для подобных соглашений, а также не достигнуто понимание последствий передачи спора в третейский суд»,
– пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что этот случай не первый в практике Артёмовского городского суда.
