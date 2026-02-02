Артёмовский суд не позволил самарским коллекторам взыскать с жителей города выкупленные долги

– пояснили в пресс-службе.

«Заявитель не предоставил суду убедительных доказательств, что отдельные соглашения о передаче спора в третейский суд были подписаны заёмщиками после заключения договора займа, а не вставлены в него изначально. С заёмщиками не было согласовано использование простой электронной подписи для подобных соглашений, а также не достигнуто понимание последствий передачи спора в третейский суд»,