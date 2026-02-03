Прокуратура Свердловской области вернула в госсобственность депутатские активы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области по иску прокуратуры в доход государства обращены значительные активы, приобретенные на коррупционные доходы. До последнего времени они находились в собственности экс-депутата Госдумы.В результате прокурорской проверки было установлено, что бывший депутат Государственной Думы РФ Малик Гайсин в конце 1990-х годов незаконно участвовал в управлении бизнесом и владел активами через доверенных лиц. Формирование активов принадлежащих ему обществ «Корона Тэхет» и «Индра-М» происходило за счёт имущества, ранее уже изъятого в госдоход Генпрокуратурой как нажитое коррупционным путем. Общества владеют более чем 300 земельными участками, а общая стоимость их активов превышает миллиард рублей.Иск об обращении в доход государства 100% долей в уставных капиталах этих компаний был направлен в Кировский районный суд Екатеринбурга. Суд, согласившись с доводами прокурора о том, что активы являются преобразованным коррупционным доходом, вынес решение в пользу государства. Теперь вся собственность компаний, включая земельные участки, перейдёт в федеральную казну.