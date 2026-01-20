Возрастное ограничение 18+

Участникам «Лыжни России» в Екатеринбурге обещают бесплатный проезд

17.36 Вторник, 27 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Для участников «Лыжни России», которая 14 февраля пройдёт в девяти екатеринбургских локациях, обещают сделать бесплатный проезд в общественном транспорте.

Он будет доступен лыжникам с 09.00 до 16.00, сообщили Вечерним ведомостям в городской администрации. При этом нет разницы, какой вид транспорта они выберут.

«Автобусы, троллейбусы, трамваи и метро доставят спортсменов до трасс и обратно»,

– заверили в мэрии.


Гонка пройдёт в девяти точках:
– Преображенский парк (ул. Вильгельма де Геннина, 61);
– Спортшкола Верх-Исетского района (ул. Фролова, 54а, пруд);
– Лыжебаза «Локомотив» (ул. Решётская, 63);
– Спортшкола «Виктория» (ул. Отдыха, 111, оз. Шарташ);
– Центр «Межшкольный стадион» (бул. Денисова-Уральского, 3а);
– Парк имени Маяковского (ул. Мичурина, 230);
– Лыжебаза «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48);
– Спортшкола №19 (ул. Бакинских комиссаров, 13);
– Спортшкола «Родонит» (ул. Прониной, 35).

Поучаствовать в «Лыжне России» можно бесплатно. Для этого нужно только пройти регистрацию на Госуслугах до 12 февраля.

«Для этого в поисковой строке портала нужно написать "Регистрация на спортивное мероприятие", перейти по кнопке "Другое спортивное мероприятие", найти "Лыжню России" и нажать "Подать заявку". Далее выбрать регион и удобную для участия точку старта»,

– подсказывают в мэрии.



Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Участникам «Лыжни России» в Екатеринбурге обещают бесплатный проезд
