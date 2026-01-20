Участникам «Лыжни России» в Екатеринбурге обещают бесплатный проезд





– заверили в мэрии. «Автобусы, троллейбусы, трамваи и метро доставят спортсменов до трасс и обратно»,





– подсказывают в мэрии. «Для этого в поисковой строке портала нужно написать "Регистрация на спортивное мероприятие", перейти по кнопке "Другое спортивное мероприятие", найти "Лыжню России" и нажать "Подать заявку". Далее выбрать регион и удобную для участия точку старта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Для участников «Лыжни России», которая 14 февраля пройдёт в девяти екатеринбургских локациях, обещают сделать бесплатный проезд в общественном транспорте.Он будет доступен лыжникам с 09.00 до 16.00, сообщили Вечерним ведомостям в городской администрации. При этом нет разницы, какой вид транспорта они выберут.Гонка пройдёт в девяти точках:Поучаствовать в «Лыжне России» можно бесплатно. Для этого нужно только пройти регистрацию на Госуслугах до 12 февраля.Мероприятие для возрастной категории 18+