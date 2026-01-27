Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о смерти учительницы в екатеринбургской школе №77
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге в одной из школ на Уралмаше умерла учительница. Её тело обнаружил охранник, когда проверял кабинеты.
По данным Е1.ru, трагедия произошла в школе №77. Очевидцы предполагают, что ей стало плохо. Травм на теле учительницы, которые свидетельствовали бы о криминальной составляющей произошедшего, они не видели.
