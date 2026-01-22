Возрастное ограничение 18+

О влиянии города на эмоции его жителей екатеринбуржцам расскажут в Ельцин-центре

18.38 Понедельник, 26 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В последний день января в образовательном центре, расположенном в «ельцинском» небоскрёбе, пройдёт открытая лекция о том, как город влияет на эмоциях людей. Лектором выступит известный культуролог и антрополог медиа.

«Места для смеха и слез: как город регулирует эмоциональное благополучие жителей и туристов?» — так называется лекция Анны Новиковой. Мероприятие состоится в рамках её авторского курса «Чувствуя город: медиа и эмоции». Культуролог и антрополог медиа предложит взглянуть на городскую атмосферу как на сложный медийный продукт. На лекции обсудят, что именно формирует эмоциональный тон мегаполиса. Будут затронуты роли архитектуры, кино, фольклора и социальных сетей в создании коллективных настроений. Анна Новикова объяснит, почему «настроение города» — это результат конкретных действий и медиапрактик. Участники узнают, как сериалы, новостные ленты и даже мемы влияют на наше восприятие городского пространства. А особое внимание будет уделено тому, как сами горожане могут участвовать в создании эмоционального портрета Екатеринбурга.

После лекции запланирован практический семинар, где можно будет применить полученные знания. Участники семинара совместно создадут мультимедийные арт-объекты для будущей выставки, которая представит собранный «эмоциональный медиапортрет города».

Лекция рассчитана на слушателей от 12 лет. Начало её запланировано на пять часов вечера. Попасть на лекцию можно по регистрации на официальном сайте Ельцин-центра.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
