Суд постановил отремонтировать дорогу к полигону в Камышлове

Камышловский районный суд вынес решение, обязавшее местные власти привести в порядок подъездную дорогу к мусорному полигону. Поводом для разбирательства стала жалоба регионального оператора по вывозу ТКО — АО «Спецавтобаза».Оператор обратился в прокуратуру летом прошлого года, указав на критическое состояние участка протяженностью почти 3 километра. Проверка подтвердила, что дорожное покрытие имеет множественные просадки, что серьезно затрудняет подъезд тяжелой техники к полигону и срывает график вывоза отходов.Прокурор подал в суд административный иск, требуя от властей устранить нарушения. В судебном процессе было установлено, что ответственность за дорогу разделена между администрацией Камышловского городского округа и муниципального района. Осенью и весной проезд по этому пути становится практически невозможным, мусоровозы застревают и ломаются.Суд, изучив материалы дела, констатировал: многочисленные просадки и отсутствие качественного покрытия сохраняются. Прежние попытки ремонта по муниципальным контрактам не дали результата. Исходя из этого, исковые требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Бездействие обеих администраций признано незаконным. Суд обязал их отремонтировать дорогу, устранив все дефекты и приведя её в соответствие с требованиями ГОСТ. На работы отведены разные сроки: районной администрации — до 1 июля 2026 года, городскому округу, чей участок требует дополнительных работ по устройству водоотвода, — до 1 августа 2026 года. Мероприятие для возрастной категории 18+