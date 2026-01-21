Возрастное ограничение 18+
Новый фильм Свердловской киностудии екатеринбуржцы увидят до общероссийской премьеры
Фрагмент афиши фильма «Цинга»
В Екатеринбурге состоится эксклюзивный предпремьерный показ российского мистического триллера «Цинга». Фильм был поставлен Свердловской киностудией.
Главную роль в картине «Цинга» исполнил один из самых востребованных актёров современного российского кино — Никита Ефремов. Его герой — молодой миссионер-послушник, отправляющийся в суровый край ямальских оленеводов. В этом мире мифы оживают, а привычная реальность теряет свои границы.
Режиссёром фильма выступил Владимир Головнев. В фильме, помимо Ефремова, заняты Евгения Манджиева, Дмитрий Поднозов, Георгий Бессонов и Тимур Романов. «Цинга» обещает стать одним из самых обсуждаемых отечественных релизов. А у екатеринбургских зрителей есть шанс оценить его первыми — им фильм покажут за две недели до общероссийской премьеры, как подарок на день рождения Свердловской киностудии.
Показ «Цинги» в Екатеринбурге запланирован на 11 февраля в Доме кино. Начало сеанса — в 19.00. В зале будет присутствовать съёмочной команда фильма. Творческий коллектив поделится со зрителями рассказами о создании киноновинки. Мероприятие для возрастной категории 18+
