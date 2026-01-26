Дорожные патрули «Уралуправтодора» помогли более 20 водителям

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Первый месяц 2026 года совсем недавно перевалил за свою половину, а патрули «Уралуправтодора» уже более 20 раз помогли на загородных трассах застрявшим там водителям. В очень холодную погоду, которая только сейчас пошла на спад, это было жизненно необходимо.Согласно отчётности федерального казённого учреждения «Уралуправтодор» в январе 23 автомобилиста получили необходимую поддержку прямо на уральских трассе. Чаще всего причинами вынужденных остановок становились отсутствие топлива, внезапные поломки двигателя или проблемы с колёсами. Но бывали и более серьёзные случаи, такие как неисправность генератора или дорожно-транспортное происшествие.Дежурные мастерские бригады «Уралуправтодора» без выходных патрулируют дороги Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Они не просто констатируют факт поломки, а активно помогают решить возникшую проблему. Они могут привезти топливо, помочь с мелким ремонтом, обеспечив безопасность места аварийной остановки. В холодную погоду замерзших водителей согревают в салоне служебного автомобиля. При необходимости сотрудники доставляют людей до ближайшей заправки, кафе или даже больницы, а их автомобиль буксируют на станцию технического обслуживания.Дежурный телефон, по которому можно вызвать подмогу, работает круглосуточно: 8-800-200-63-06. Мероприятие для возрастной категории 18+