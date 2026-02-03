Екатеринбургский суд вынес приговор нерадивой матери за гибель грудного ребёнка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении 31-летней женщины. Местная жительница признана виновной в причинении смерти по неосторожности собственному малолетнему сыну.Трагедия произошла в августе 2025 года в квартире на улице Дорожной. Согласно материалам дела, мать в состоянии алкогольного опьянения укладывала спать своего грудного ребенка, родившегося в том же году. Вопреки известной ей опасности, женщина стала раскачивать детскую кровать, у которой один из бортов был ненадежно закреплен. В результате раскачивания младенец выпал из кровати через незафиксированный борт и ударился головой об пол. Полученная черепно-мозговая травма оказалась несовместимой с жизнью, и ребёнок скончался той же ночью. Таким образом, действия матери привели к причинению тяжкого вреда здоровью и гибели малыша.Суд, рассмотрев все представленные доказательства, назначил подсудимой наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и десять месяцев. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+