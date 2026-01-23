Каждый пятый житель УрФО взял дополнительные выходные после новогодних каникул

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Жители Уральского федерального округа все чаще осознанно возвращаются к работе после новогодних праздников. По данным январского опроса сервиса «Авито Путешествия», 22% уральцев специально брали дополнительные дни отдыха, чтобы мягче войти в рабочий ритм.Еще 29% опрошенных в УрФО заявили, что после каникул чувствуют себя отдохнувшими и полными сил. При этом 22% признались, что праздники прошли так быстро, что они их почти не заметили, а 12% хотели бы добавить к выходным еще пару дней, следует из результатов исследования.В целом по стране 37% россиян после новогодних каникул чувствуют себя готовыми к работе. Самый высокий уровень бодрости показали респонденты старше 65 лет — 51% из них заявили, что полностью восстановились, сообщили в «Авито Путешествиях».Исследование также показало, что каждый шестой россиянин (17%) смог взять дополнительные выходные после официальных каникул, еще 25% рассматривали такую возможность, но в итоге обошлись без отпуска.Главным фактором усталости после праздников участники опроса назвали возвращение к рабочему режиму, об этом сказали 37% респондентов. Также россиян выматывали подготовка к праздникам и их насыщенность (по 21%), а также активное общение и встречи (20%).Как отмечают аналитики сервиса, несмотря на усталость от плотного графика, большинство россиян стараются возвращаться к работе постепенно и планировать свой режим так, чтобы старт года был комфортнее. Мероприятие для возрастной категории 18+