В Екатеринбурге январь проводят «фотоднём»

В последний день первого месяца года в историческом центре города пройдёт уникальная фотосессия «Фотодень в Доме Матенкова». Желающие смогут запечатлеться так, как это делали наши предки.Портреты гостей будет делать профессиональный фотограф Тимур Сафиулин. Съемка будет проводиться им на редкую антикварную камеру «Ica Maximar», которая выпущена была более века назад — в 1915 году. Таким образом, каждый гость получит уникальный материальный снимок, сделанный по старинной технологии. Кроме того, фотопортреты будут сняты в новогоднем антураже — на фоне наряженной ёлки.Портретируем дадут на выбор либо один отпечаток в ручном паспарту, либо три одинаковых снимка без оформления. Процесс проявки снимка будет проходить на глазах участников фотосессии.Нужно обратить внимание, что «Фотодень в Доме Метенкова», несмотря на название, будет проводиться не в здании фотомузея (сейчас закрытого), а по адресу улица Тургенева, 15, то есть, в Доме Маклецкого. Сессии запланированы в несколько временных слотов: в 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 и в 20.30. Мероприятие для возрастной категории 18+