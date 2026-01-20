Возрастное ограничение 18+

Группа поддержки больных с деменцией продолжает работать в Екатеринбурге

18.56 Четверг, 29 января 2026
Кадр из анимационного фильма «Пенсионный план»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
На первый день февраля запланирована ближайшая встреча группы психологической поддержки для людей, ухаживающих за родственниками с деменцией. По традиции местом её проведения станет Ельцин-центр.

Деменция — это постепенная утрата памяти, мышления и способности ориентироваться в мире. Близким пациента с таким недугом очень тяжело осознавать в родственнике происходящие изменения. Поэтому поведение больного часто вызывает у родни гнев, чувство вины и беспомощности. Группа поддержки создает безопасное пространство для обмена опытом. Участники могут рассказать о своих переживаниях среди людей, сталкивающихся с похожими трудностями.

Встречи группы проходят регулярно и на бесплатной для участников основе. Ведущая этих встреч — практикующий психолог Ирина Кюке. Она подсказывает участникам группы, как себя вести с больных деменцией, каких дальнейших изменений в поведении стареющего родственника ожидать и многое другое.

Очередная встреча группы запланирована на 1 февраля. Время — с 15.00 до 17.00. Местом встречи станет Образовательный центр «ельцинской высотки». Необходима предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Снежные баталии пройдут в парке Маяковского на границе двух месяцев
20 января 2026
«Шоссе в никуда» Дэвида Линча покажут на большом экране в Екатеринбурге
28 января 2026
О влиянии города на эмоции его жителей екатеринбуржцам расскажут в Ельцин-центре
26 января 2026
На Эльмаше погибла не дождавшаяся от людей помощи раненная собака
22 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:14 Губернатор рассказал об экологических проектах Свердловской области
18:56 Группа поддержки больных с деменцией продолжает работать в Екатеринбурге
18:14 Из-за снегопадов в Свердловской области вырос спрос на уборку снега и услуги эвакуатора
17:35 Бывшего замглавы Режевского округа Качурина будут судить за взяточничество
17:01 Екатеринбург принял первенство России по дзюдо
15:44 Из-за санитарных нарушений в Екатеринбурге приостановили работу кофейни Engels
15:26 Шесть грузовиков столкнулись на трассе Пермь – Екатеринбург возле Дружинино
14:47 Логистика и доставка лидируют среди подработок в Екатеринбурге
13:52 Из произведений Чехова свердловчане чаще всего читают «Вишнёвый сад» и «Палату № 6»
13:18 Скрывавшегося от уголовного наказания мужчину нашли у его девушки в Екатеринбурге
12:46 К трём годам колонии приговорили серовчанина за убийство собаки сожительницы
12:16 В Первоуральске рассматривают дело о незаконном производстве алкоголя
11:17 ДТП с грузовиками парализовало движение на подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска
10:55 В Невьянске возбудили уголовное дело после сообщений об агрессивной стаи собак
10:19 Свердловский «Уралуправтодор» перешёл в режим повышенной готовности в ожидании снегопадов
09:55 Отца, не передавшего матери сына, разыскивают в Свердловской области
09:29 В Нижнем Тагиле за день произошло два ДТП с участием детей-пешеходов
21:19 Уральская транспортная прокуратура всерьёз взялась за руководство «РЖД»
21:07 Новый фильм Свердловской киностудии екатеринбуржцы увидят до общероссийской премьеры
20:30 Свердловская полиция отчиталась о снижении числа преступлений
20:18 Суд Екатеринбурга обязал подростка-самокатчика компенсировать вред пострадавшему ребёнку
19:23 «Шоссе в никуда» Дэвида Линча покажут на большом экране в Екатеринбурге
19:09 В Нижнем Тагиле мошенник под видом электрика обокрал пенсионера
17:35 Синоптики предупреждают о тридцатиградусных мороза на севере Свердловской области
17:22 В бюджете Свердловской области предусмотрели деньги на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге
16:51 Свердловские хозяйства рискуют закрыться на фоне низких закупочных цен на сырое молоко
Все новости Свердловской области
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
Все новости России и мира
19:14 Губернатор рассказал об экологических проектах Свердловской области
18:56 Группа поддержки больных с деменцией продолжает работать в Екатеринбурге
18:14 Из-за снегопадов в Свердловской области вырос спрос на уборку снега и услуги эвакуатора
17:35 Бывшего замглавы Режевского округа Качурина будут судить за взяточничество
17:01 Екатеринбург принял первенство России по дзюдо
15:44 Из-за санитарных нарушений в Екатеринбурге приостановили работу кофейни Engels
15:26 Шесть грузовиков столкнулись на трассе Пермь – Екатеринбург возле Дружинино
14:47 Логистика и доставка лидируют среди подработок в Екатеринбурге
13:52 Из произведений Чехова свердловчане чаще всего читают «Вишнёвый сад» и «Палату № 6»
13:18 Скрывавшегося от уголовного наказания мужчину нашли у его девушки в Екатеринбурге
12:46 К трём годам колонии приговорили серовчанина за убийство собаки сожительницы
12:16 В Первоуральске рассматривают дело о незаконном производстве алкоголя
11:17 ДТП с грузовиками парализовало движение на подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска
10:55 В Невьянске возбудили уголовное дело после сообщений об агрессивной стаи собак
10:19 Свердловский «Уралуправтодор» перешёл в режим повышенной готовности в ожидании снегопадов
09:55 Отца, не передавшего матери сына, разыскивают в Свердловской области
09:29 В Нижнем Тагиле за день произошло два ДТП с участием детей-пешеходов
21:19 Уральская транспортная прокуратура всерьёз взялась за руководство «РЖД»
21:07 Новый фильм Свердловской киностудии екатеринбуржцы увидят до общероссийской премьеры
20:30 Свердловская полиция отчиталась о снижении числа преступлений
20:18 Суд Екатеринбурга обязал подростка-самокатчика компенсировать вред пострадавшему ребёнку
19:23 «Шоссе в никуда» Дэвида Линча покажут на большом экране в Екатеринбурге
19:09 В Нижнем Тагиле мошенник под видом электрика обокрал пенсионера
17:35 Синоптики предупреждают о тридцатиградусных мороза на севере Свердловской области
17:22 В бюджете Свердловской области предусмотрели деньги на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге
16:51 Свердловские хозяйства рискуют закрыться на фоне низких закупочных цен на сырое молоко
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK