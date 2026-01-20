Возрастное ограничение 18+
Группа поддержки больных с деменцией продолжает работать в Екатеринбурге
Кадр из анимационного фильма «Пенсионный план»
На первый день февраля запланирована ближайшая встреча группы психологической поддержки для людей, ухаживающих за родственниками с деменцией. По традиции местом её проведения станет Ельцин-центр.
Деменция — это постепенная утрата памяти, мышления и способности ориентироваться в мире. Близким пациента с таким недугом очень тяжело осознавать в родственнике происходящие изменения. Поэтому поведение больного часто вызывает у родни гнев, чувство вины и беспомощности. Группа поддержки создает безопасное пространство для обмена опытом. Участники могут рассказать о своих переживаниях среди людей, сталкивающихся с похожими трудностями.
Встречи группы проходят регулярно и на бесплатной для участников основе. Ведущая этих встреч — практикующий психолог Ирина Кюке. Она подсказывает участникам группы, как себя вести с больных деменцией, каких дальнейших изменений в поведении стареющего родственника ожидать и многое другое.
Очередная встреча группы запланирована на 1 февраля. Время — с 15.00 до 17.00. Местом встречи станет Образовательный центр «ельцинской высотки». Необходима предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
