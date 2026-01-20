Возрастное ограничение 18+
Моноспектакль о человеке XXI века покажут на сцене «Дома Поклевских-Козелл»
Фото: Свердловский областной краеведческий музей
Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера представляет уникальный моноспектакль «Бабочкин весёлый рассказ». Увидеть его можно будет только два вечера в феврале.
Зрители моноспектакля «Бабочкин весёлый рассказ» отправятся в путешествие по глубинам переживаний молодого современника. Герой его — маленький человек нашего времени, рискнувший разорвать привычный кокон собственной жизни. Проводником в этом путешествии станет выпускник легендарного Щепкинского училища, актёр Игорь Суровцев.
Особое измерение действию придаст живая музыка. Её исполнит пианист Иван Журавлёв, помогая зрителям эмоционально вовлечься в действие.
Увидеть эту камерную историю можно будет всего два вечера — 2 и 9 февраля. В обоих случаях начало запланировано на 18.30. Показы будут проходить в старинной усадьбе, а ныне музейном комплексе «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, улица Малышева, 46). Мероприятие для возрастной категории 18+
