«Шоссе в никуда» Дэвида Линча покажут на большом экране в Екатеринбурге

Минула годовщина со дня смерти величайшего американского кинорежиссёра Дэвида Линча. Кинозал Ельцин-центра продолжает дарить поклонникам его творчества возможность увидеть фильмы Мастера на большом экране.Очередным фильмом Линча, показ которого готовят в «ельцинском» кинозале станет мистико-сюрреалистический триллер «Шоссе в никуда». Сюжет картины 1997 года породил бесчисленное множество трактовок и теорий. Главный герой — успешный саксофонист Фред Мэдиссон (в его роли обаятельный Билл Пуллман) — теряет связь с реальностью и оказывается обвиненным в жестоком убийстве собственной жены. Так начинается эта таинственная история, в которой находится место жестоким гангстерам, наивному молодому механику, роковой красотке, многочисленным трансформациям, подменам и мощному саундтреку.В кинозале Ельцин-центра «Шоссе в никуда» будут показывать с 30 января по 3 февраля. Зрителям представят версию с оригинальным звуком и переводом на русский язык титрами. Билеты на сеансы можно заказывать уже сейчас на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+