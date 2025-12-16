Возрастное ограничение 18+
В Техуниверситете УГМК ректоры свердловских вузов обсудили развитие образования
Фото предоставлено университетом
В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме состоялось заседание Совета ректоров вузов Свердловской области. Руководители университетов обсудили развитие высшего образования, кадровый потенциал Урала и взаимодействие с промышленностью.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе Техуниверситета, совет обсуждал реализацию технических дисциплин в системе среднего и общего образования, а также развитие взаимодействия университетов с промышленным сектором и возможности ранней профессиональной ориентации молодёжи. Также ректоры свердловских вузов обсудили риски, которые могут возникнуть во время приёмной кампании 2026 года на фоне законодательных нововведений в сфере регулирования платных мест.
В завершении заседания директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин отметил важность подобных обсуждений.
Технический университет УГМК — первый частный инженерный вуз России для горно-металлургической отрасли. В 2025 году, напомним, он в третий раз подряд стал лидером среди свердловских вузов в рейтинге RAEX.
«Такие встречи позволяют объединять усилия вузов, совместно находить решения ключевых задач развития высшего образования и кадров, а также вырабатывать совместные позиции и рекомендации для совершенствования методик и законодательной базы»,
– сказал Лапин.
