Жилищное строительство на Среднем Урале заметно просело

Компании-застройщики Среднего Урала резко сократили объёмы ввода жилья в минувшем ноябре. На это обратили внимание эксперты интернет-ресурса про уральскую недвижимость «Квадратный метр».По данным Свердловскстата, в ноябре 2025 года было сдано всего 114,5 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Этот показатель оказался на 43,5% ниже октябрьских результатов. А в сравнении с ноябрём прошлого года падение составило 42,8% — тогда в эксплуатацию ввели 200,1 тысяч квадратных метров.Однако, как отмечают эксперты, общая картина с начала года выглядит значительно стабильнее. За одиннадцать месяцев 2025 года застройщики региона ввели 1215,2 тысяч квадратных метров жилья. Это лишь чуть меньше, чем за аналогичный период 2024 года: тогда показатель достиг 1242,6 тысяч квадратных метров.Ещё более ощутимый спад произошёл в сегменте индивидуального жилищного строительства. Частные застройщики ввели в ноябре лишь 15,1 тысяч квадратных метров. Этот результат стал самым низким за последние два года. Эксперты предполагают, что муниципалитеты могут намеренно сдерживать ввод ИЖС в конце года. Такая практика позволяет создать резерв для выполнения плановых показателей на следующий год.Суммарный ввод всего жилья в регионе за ноябрь составил 129,6 тысяч квадратных метров. Общий спад по сравнению с ноябрём 2024 года достиг значительных 46,8%. Таким образом, ноябрь стал месяцем рекордного снижения темпов жилищного строительства на территории Свердловской области.