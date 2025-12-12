Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на месяц ограничат движение по улице Военной
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На следующей неделе в Екатеринбурге ограничат движение по улице Военной. Там будут делать ливневую канализацию.
Как сообщается на официальном городском портале, движение будет закрыто на участке от дома № 7а до дома № 9 с 23 декабря 2025 года по 22 января 2026 года. Работы будет вести застройщик «Актив Эффект».
В связи с перекрытием на этот период изменится схема движения автобусов № 81 и № 89.
«Временно будут отменены остановки "Титова" по улице Военной и "Военная" по улице Титова. Маршруты автобусов будут направлены в оба направления по улицам 8 Марта – переулок Рижский – Патриса Лумумбы»,
– сообщили в мэрии.
