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Верхнепышминский техуниверситет возглавил рейтинг свердловских вузов
Фото предоставлено университетом
Технический университет УГМК в Верхней Пышмы возглавил рейтинг вузов Свердловской области, составленный агентством RAEX, которое отмечает региональные и специализированные вузы.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе университета, первую строчку в этом рейтинге они занимают уже третий год подряд.
В рейтинге вузов по УрФО (сравниваются вузы Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа) Верхнепышминский техуниверситет занимает третье место.
Аналитическое агентство сравнивало вузы по их образовательному и научному потенциалу, а также по вкладу в развитие промышленности и общества. При его составлении исследователи учитывали участие студентов в конкурсах и на чемпионатах, качество подготовки кадров, уровень взаимодействия с работодателями и значимость вуза для региона.
Для справки: Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз России по подготовке специалистов для предприятий горно-металлургического комплекса. Согласно данным вуза, их показатель трудоустройства выпускников по специальности составляет 98,6%. Все учебные программы вуза программы разрабатываются и реализуются совместно с преподавателями-практиками – ведущими специалистами и руководителями отраслевых предприятий.
Обучение в Техуниверситете ведётся как по целевым договорам с предприятиями, так и на бюджетной основе. Кроме того, с текущего года у студентов есть возможность получать стипендию до 30 тысяч рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе университета, первую строчку в этом рейтинге они занимают уже третий год подряд.
В рейтинге вузов по УрФО (сравниваются вузы Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа) Верхнепышминский техуниверситет занимает третье место.
Аналитическое агентство сравнивало вузы по их образовательному и научному потенциалу, а также по вкладу в развитие промышленности и общества. При его составлении исследователи учитывали участие студентов в конкурсах и на чемпионатах, качество подготовки кадров, уровень взаимодействия с работодателями и значимость вуза для региона.
«Наш приоритет — подготовка высококвалифицированных кадров для горно-металлургической отрасли. Мы ориентируемся на качество образования и прикладную пользу для реального сектора экономики. Признание нашей работы со стороны RAEX подтверждает, что мы движемся в верном направлении»,
– подчеркнул директор верхнепышминского техуниверситета Вячеслав Лапин.
Для справки: Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз России по подготовке специалистов для предприятий горно-металлургического комплекса. Согласно данным вуза, их показатель трудоустройства выпускников по специальности составляет 98,6%. Все учебные программы вуза программы разрабатываются и реализуются совместно с преподавателями-практиками – ведущими специалистами и руководителями отраслевых предприятий.
Обучение в Техуниверситете ведётся как по целевым договорам с предприятиями, так и на бюджетной основе. Кроме того, с текущего года у студентов есть возможность получать стипендию до 30 тысяч рублей.
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