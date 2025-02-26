Верхнепышминский техуниверситет возглавил рейтинг свердловских вузов

– подчеркнул директор верхнепышминского техуниверситета Вячеслав Лапин.

«Наш приоритет — подготовка высококвалифицированных кадров для горно-металлургической отрасли. Мы ориентируемся на качество образования и прикладную пользу для реального сектора экономики. Признание нашей работы со стороны RAEX подтверждает, что мы движемся в верном направлении»,