Возрастное ограничение 18+
На новогодние праздники парковки Екатеринбурга станут бесплатными
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во время новогодних выходных в Екатеринбурге пользоваться городскими парковками можно будет бесплатно. Мэр Алексей Орлов подписал соответствующее постановление, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации.
Согласно документы плата за парковки отменяется с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Там также пояснили, что плату за парковки отменяют, чтобы люди охотнее проводили праздники, посещая ледовые городки, катки, театры, музеи и парки.
Проверить, какие парковки являются городскими, можно здесь.
