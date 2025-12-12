Возрастное ограничение 18+
Виновным в гибели рабочих при воспламенении растворителя в Берёзовском признали предпринимателя
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Берёзовском вынесли приговор по делу о гибели маляра и подсобного рабочего от воспламенения паров растворителя в цехе по изготовлению металлических ёмкостей. Трагедия произошла в декабре 2024 года. Виновным признали индивидуального предпринимателя.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, погибшие спустились внутрь ёмкости, чтобы обезжирить её поверхность растворителем перед покраской. Из-за отсутствия антистатической одежды и обуви возник разряд статического электричества, воспламенивший пары растворителя. Рабочие получили ожоги 90–95% тела, и впоследствии скончались в больнице.
Суд признал предпринимателя виновным в нарушении требований охраны труда, повлёкшем гибель двух человек (ч. 3 ст. 143 УК РФ), и назначил 3 года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Также судом удовлетворены иски родственников погибших на 1,7 млн рублей моральной компенсации. Приговор пока не вступил в силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, погибшие спустились внутрь ёмкости, чтобы обезжирить её поверхность растворителем перед покраской. Из-за отсутствия антистатической одежды и обуви возник разряд статического электричества, воспламенивший пары растворителя. Рабочие получили ожоги 90–95% тела, и впоследствии скончались в больнице.
Суд признал предпринимателя виновным в нарушении требований охраны труда, повлёкшем гибель двух человек (ч. 3 ст. 143 УК РФ), и назначил 3 года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Также судом удовлетворены иски родственников погибших на 1,7 млн рублей моральной компенсации. Приговор пока не вступил в силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
К условному сроку приговорили бывшего сотрудника РЖД за гибель коллеги под Первоуральском
12 декабря 2025
12 декабря 2025
За гибель рабочих из-за неисправного подъёмника будут судить ИП в Каменске-Уральском
16 декабря 2025
16 декабря 2025
Экс-сотрудника лесничества осудили за продажу данных клиентов
17 декабря 2025
17 декабря 2025