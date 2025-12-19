Возрастное ограничение 18+
У жителя Нижнего Тагила конфисковали дом из-за фиктивной прописки знакомых
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле суд конфисковал у местного жителя дом в Пригородном районе, в котором он фиктивно прописал своих знакомых. Также ему придётся заплатить штраф.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в июне 2024 года мужчина прописал в доме свою бывшую соотечественницу – гражданку Таджикистана, а через ещё три месяца – другого своего соотечественника, ныне гражданина России.
Позже выяснилось, что техническое состояние дома не позволяло реально проживать в нём, а зарегистрированные лица там никогда не находились.
Суд признал собственника дома виновным по статьям 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация гражданина РФ») и 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»), и назначил штраф в размере 110 тысяч рублей. Дополнительным наказанием стала конфискация дома.
Там также подчеркнули, что этот дом не был единственным жильём осуждённого. Приговор пока не вступил в законную силу.
«Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила постановил принудительно и безвозмездно изъять жилой дом, использованный для преступных целей, и обратить его в собственность государства»,
– сообщили в пресс-службе.
Там также подчеркнули, что этот дом не был единственным жильём осуждённого. Приговор пока не вступил в законную силу.
