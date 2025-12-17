Возрастное ограничение 18+
Об морозах до -40°C предупреждают синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В выходные Свердловской области ожидаются морозы до -30°C и до -40°C на севере региона, а также в горах и низинах. Такой прогноз дают специалисты Уральского гидрометцентра.
В субботу, 20 декабря, в регионе ночью температура воздуха в районе -30...-25°C, на севере и востоке до -35°C, на крайнем севере -42...-40°C, ветер 4-9 м/сек, местами небольшой снег. Днём -28...-23°C, на крайнем севере до -33°C, ветер слабый, преимущественно без осадков. На дорогах ожидаются снежные заносы.
В столице Урала ночью -29...-27°C, небольшой снег; днём -27...-25°C преимущественно без осадков. Ветер ночью 4-9 м/сек, днём слабый.
В воскресенье, 21 декабря, в Свердловской области ночью -36...-31°C, в горах и низинах до -41°C, на крайнем юго-западе до -27°C, преимущественно без осадков. Днём -11...-6°C, в низинах до -16°C, снег (на юге небольшой, а на севере сильный). Также в отдельных районах прогнозируется метель. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы 14-16 м/сек.
В Екатеринбурге ночью -33...-31°C, преимущественно без осадков; днём -8...-6°C, небольшой снег. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 20 декабря, в регионе ночью температура воздуха в районе -30...-25°C, на севере и востоке до -35°C, на крайнем севере -42...-40°C, ветер 4-9 м/сек, местами небольшой снег. Днём -28...-23°C, на крайнем севере до -33°C, ветер слабый, преимущественно без осадков. На дорогах ожидаются снежные заносы.
В столице Урала ночью -29...-27°C, небольшой снег; днём -27...-25°C преимущественно без осадков. Ветер ночью 4-9 м/сек, днём слабый.
В воскресенье, 21 декабря, в Свердловской области ночью -36...-31°C, в горах и низинах до -41°C, на крайнем юго-западе до -27°C, преимущественно без осадков. Днём -11...-6°C, в низинах до -16°C, снег (на юге небольшой, а на севере сильный). Также в отдельных районах прогнозируется метель. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы 14-16 м/сек.
В Екатеринбурге ночью -33...-31°C, преимущественно без осадков; днём -8...-6°C, небольшой снег. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области ожидаются морозы до -30°C
17 декабря 2025
17 декабря 2025
В Свердловской области отступают морозы
10 декабря 2025
10 декабря 2025