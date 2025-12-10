Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге до 30 апреля 2026 года ограничат движение по улице Дагестанской
Скрин с информационной карты
В Екатеринбурге до 30 апреля 2026 года ограничат движение по улице Дагестанской вблизи строения № 41/3.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, там специалисты будут строить сети водопровода и канализации.
Приступить к работам планируют 23 декабря 2025 года.
Проверить перекрытия можно на информационной карте Екатеринбурга.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, там специалисты будут строить сети водопровода и канализации.
Приступить к работам планируют 23 декабря 2025 года.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,
– передают в мэрии.
Проверить перекрытия можно на информационной карте Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Мэр Екатеринбурга объявил о закупке 50 новых трамваев
10 декабря 2025
10 декабря 2025
В Екатеринбурге запустили движение по улице Комсомольской
05 декабря 2025
05 декабря 2025
В Екатеринбурге на месяц ввели особый противопожарный режим
12 декабря 2025
12 декабря 2025