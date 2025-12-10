Космос, фантастику и политику увяжет воедино лекция в Екатеринбургском музее

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайший четверг, 18 декабря, в екатеринбургском Музее радио имени А. Попова состоится авторская лекция «Чёрное солнце: космическое пространство и капитализм». Место её проведения выбрано самое подходящее — Планетарий музея.Лекцию прочтёт научный сотрудник планетария Александр Сысолятин. Он проанализирует, как изображается космос в фантастических кинематографе и литературе. Вместе с этим он порассуждает о том, как на сюжеты и посылы этих произведений влияет политический строй, в частности — капитализм. Как капитализм изображается в книгах и фильмах о будущем человечества? Это один из основных вопросов, на которые ответит четверговая лекция.Начало лекции «Чёрное солнце: космическое пространство и капитализм» запланировано на 18.30. Попасть на неё можно по входному билету в музей. Кроме того, желающие послушать лекцию должны предварительно зарегистрироваться по номеру телефона +7 (343) 371-50-60. Это необходимо, поскольку количество мест в зале ограничено.